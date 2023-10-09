ВСУ во время уникальной операции на Бахмутском направлении взяли в плен российского майора: появилось видео

Теперь оккупант — один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава.

Украинские военные взяли в плен командира добровольческого батальона армии России.

Об этом сообщили в пресс-службе 3 отдельной штурмовой бригады.

Как стало известно, украинские военные во время уникальной спецоперации на Бахмутском направлении захватили российского майора, командира добровольческого батальона Алга 72 ОМСБР России.

Сам российский оккупант во время общения с ВСУ рассказал, что ранение получил осколочное, в то время как другие военные РФ сбежали с позиции после того, как ее начали штурмовать украинские Силы обороны.

“Теперь он – один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава окупантов. Состояние своего подразделения враг комментирует словами: "Здесь сколько сколько полегло", — подчеркнули в 3 отдельной штурмовой бригаде.

ВСУ во время операции на Бахмутском направлении взяли в плен российского майора

Напомним, что в Кремле надеются, что война в Израиле повлияет на поставки вооружения в Украину.

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