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ВСУ во второй раз освободили село в Херсонской области от оккупантов (видео)

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ВСУ во второй раз освободили село в Херсонской области от оккупантов (видео)

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

В селе Давидов Брид на Херсонщине поднят украинский флаг.

В Херсонской области украинские военные освободили от оккупантов еще одну деревню. Сине-желтый флаг снова развевается в селе Давыдов Брид Бериславского района.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины Роман Лозинский, служащий в Силах обороны Украины.

"Слава Украине, слава морской пехоте. Сегодня, 4 октября 2022 года, Давидов Брод освобожден от орков силами 35-й отдельной бригады морской пехоты. Торжественно поднимаем желто-голубой флаг над Давидовым Бродом! Слава Украине! — сказал военнослужащий, участвовавший в военнослужащем! поднятие флага.

Отметим, что официального подтверждения информации об освобождении села Давыдов Брид от ВСУ нет.

Давидов Брид был оккупирован русскими войсками в ночь с 12 на 13 марта 2022 года. 31 мая село было освобождено украинскими военными, однако 17 июня село было оккупировано повторно.

Напомним, что полковник СБУ Роман Костенко рассказал, почему враг так держится за правобережный плацдарм в Херсонской области.

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