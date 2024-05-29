ВСУ восстановили некоторые утраченные позиции в Харьковской области: детали от ISW

Украинские Вооруженные силы имели успех во время контрнаступательных действий в Харьковской области и восстановили позиции вдоль полосы к юго-востоку от Лукьянцев.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что недавно ВСУ возобновили ограниченные позиции севернее Харькова на фоне наступательных операций РФ на севере Харьковской области 28 мая.

"Геолокационные кадры, опубликованные 28 мая, показывают, что украинские силы восстановили позиции вдоль полосы к юго-востоку от Лукьянцев (к северо-востоку от Липцев и к северу от города Харьков)", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что и российские, и украинские военные сообщили о продлении наступательных операций армии РФ по направлениям села Липцы и города Волчанск в течение дня 28 мая.

Кроме того, один российский "военкор" утверждал, что войска агрессорки продвинулись до 200 метров в направлении Липцев. Другой российский блоггер рассказывал, что захватчики якобы вытесняют ВСУ с позиций в высотных домах вблизи стадиона и Волчанского агрегатного завода на севере города. Впрочем, в ISW не наблюдали визуального подтверждения того, что оккупанты действуют в этих двух районах.

В свою очередь, подчеркивают в ISW, в Генштабе ВСУ сообщили о продлении боевых действий юго-западнее Волчанска возле Старицы и северо-восточнее Волчанска возле Тихого. Также спикер группировки войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин отметил, что оккупанты наносят мощные удары по Волчанску с термобарических артиллерийских систем ТОС-2.

Харьковская область. Карта ISW.

Напомним, накануне американские специалисты информировали о том, что ВСУ продвинулись севернее Харькова — в направлении Липцев. Тем временем оккупанты продолжали свои атаки возле Волчанска.

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