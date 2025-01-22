ВСУ восстановили утраченные позиции под Покровском, но враг продвигается дальше – ISW

Российский блогер утверждал, что оккупанты захватили весь Торецк, однако аналитики не нашли подтверждения этому.

Украинские войска восстановили утраченные позиции под Покровском. В то же время российские войска продвинулись вблизи Торецка, Часов Яра, Покровска и Курахово.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Харьковская область

Российские оккупанты продолжали наземные атаки северо-восточнее Харькова близ Волчанска, однако продвижений не имели.

Луганская область

Вражеские войска продолжали наступательные операции к северу от Купянска в районе Двуречной и восточнее Петропавловки, но вперед не продвинулись.

Сообщается, что на Купянском направлении работают беспилотники российского Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон".

Захватчики продолжили наступательные действия в направлении Боровой, но без подтвержденных продвижений. Российские источники утверждали, что их войска захватили Зеленый, продвинулись к линии Боровая-Богуславка и к западу от Макеевки. Но аналитики не нашли подтверждения этих утверждений.

Российский военный блогер заявил, что заявление Министерства обороны страны от 20 января о том, что оккупанты захватили Новоегоровку неточное и что Силы обороны Украины все еще удерживают позиции в этом селе. Блогер считает, что неточный доклад Минобороны может привести к большим потерям в Новоегоровке.

Армия РФ продолжала наземные атаки в районе Лозовой, Зеленой Рощи, Колесниковки, Загрызово, Новой Кругляковки, возле Копанок, Надежды, возле Новоегоровки, Невского и Макеевки.

Захватчики продолжили наступление на Лиманском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись вблизи Тернов, но аналитики не нашли подтверждения этого заявления. Вражеские войска продолжали атаковать в районе Тернов, Колодца и в направлении Заречного.

Донецкая область

Российская армия продолжала наступательные действия в районе Верхнекаменского и в направлении Ивано-Дарьевки, но не продвинулась.

Оккупанты недавно продвинулись в направлении Часов Яра на фоне наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись в центре Часов Яра. Дополнительные геолокационные кадры показывают действующие к югу от Часов Яра элементы отряда чеченского спецназа имени Ахмата "Шустры". Это указывает на то, что российские войска недавно продвинулись в этот район.

Российские блогеры утверждали, что захватчики очистили огнеупорный завод в центре Часов Яра и продвинулись в северо-западной и юго-западной части города, но ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Российская армия продолжала наступать у самого Часов Яра, в направлении Ступочек и в направлении Федоровки.

Захватчики продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденного продвижения не было. Российский блогер заявил, что путинские войска продвинулись к породному отвалу шахты "Фомиха" и вдоль улиц Рождества и Михаила Грушевского. Другой блогер заявил, что российские войска захватили весь Торецк. Однако аналитики не нашли подтверждения этого.

Вражеские войска продолжали наступать в пределах самого Торецка, у Крымского, Дилиевки, Озаряновки и Щербиновки.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции в южном Котлином. Дополнительные геолокационные кадры показывают, что оккупанты недавно захватили Зеленое и Новый Труд.

Минобороны России заявило, что путинские войска захватили Волково. В то же время аналитики считают, что захватчики могли захватить населенный пункт еще по состоянию на 4 января. Российские блогеры утверждали, что захватчики продвинулись в юго-западном Зверовом, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Вражеская армия атаковала под самим Покровском, вблизи Водяного Второго и Зеленого Поля, в районе Миролюбовки, Барановки, Елизаветовки, Мирнограда, Луча, возле Лисовки, Шевченко, Надеевки, Зверово, Удачного, Успеновки, Новоандреевки, Котлино.

Оккупанты недавно продвинулись северо-западнее Курахово на фоне продолжения наступательных операций. Геолокационные кадры свидетельствуют, что враг недавно продвинулся в полях к западу от Петропавловки и к северо-востоку от Раздольного.

Российские блогеры утверждали, что их войска очистили карман между Петропавловкой и Шевченко и продвинулись к окраинам Константинополя и к северу от Сухих Ялов. Но аналитики не нашли этому подтверждения.

Российский источник утверждает, что захватчики обходят подступы к Андреевке с севера, пытаясь выйти на трассу Т0515 Андреевка – Покровск. Однако другой блогер утверждал, что интенсивность боев на Кураховском направлении значительно снизилась и что российские войска сосредотачивают свои наступательные усилия на захвате Андреевки с севера.

Путинские силы продолжали наземные атаки вблизи Шевченко, Андреевки, Улакли, Дачного, Константинополя, возле Янтарного и Разлива. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Дачного и Зеленовки.

Армия РФ продолжала наступление в районе Великой Новоселки, но никакого подтвержденного продвижения не было. Российские блогеры утверждали, что путинские силы продвинулись на 1,1 км вдоль улицы Фонтанной на востоке Великой Новоселки, но аналитики не подтвердили это.

Оккупанты вели наступательные операции у самой Великой Новоселки и в направлении Привольного. Российский блогер заявил, что войска РФ уничтожили украинскую БМП беспилотником с оптоволоконным кабелем вблизи Нового Комара.

Юг

Вражеские войска совершили ограниченную наземную атаку северо-западнее Роботино у Каменского, но не продвинулись.

На геолокационных кадрах видно, что Силы обороны Украины нанесли удары по российскому зенитному комплексу "Тор-М2" к юго-востоку от Новониколаевки.

Захватчики продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении, в том числе в районе острова Казацкий, но не продвинулись.

Спутниковые снимки показывают, что российские войска построили дополнительные защитные сооружения на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Севастополе в период с 22 октября 2024 года по 20 января 2025 года, вероятно, чтобы защитить свою боевую авиацию от украинских ударов.

Кстати, военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что в Великой Новоселке назревает беда. Он убежден, что враг скоро захватит населенный пункт.

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