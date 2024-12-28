ВСУ восстановили утраченные позиции возле Северска: как изменилась ситуация на фронте

Оккупанты также имеют "успех" на некоторых участках фронта.

Украинские войска восстановили утраченные позиции возле Северска. Российские войска продвинулись вблизи Торецка, Великой Новоселки, на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Украинские войска возобновили утраченные позиции на Северском направлении 27 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись к северу от Верхнекаменского (восточнее Северского).

Российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись до километра в направлении Северска и Выемки (юго-восточнее Северского) с юга. Однако ISW не подтвердило это заявление. 26 и 27 декабря российские войска продолжали атаки северо-восточнее Северского в районе Белогоровки и в направлении Выемки.

Кроме того, российские войска продвинулись к югу от Покровска 27 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к Новоелизаветовке (южнее Покровска).

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что может повлиять на темпы атак армии РФ на фронте.

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