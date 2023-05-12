ВСУ возле Бахмута эффектно уничтожили вражеский танк вместе с экипажем (видео)

Бойцы 14-го отдельного стрелкового батальона точным артиллерийским ударом уничтожили вражеский танк вместе с экипажем на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео обнародовал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Боевую работу украинской артиллерии зафиксировала камера БпЛА. Сначала силы обороны определили дислокацию российского танка с помощью БпЛА, затем точным артиллерийским ударом уничтожили боевую машину врага вместе с экипажем.

На видео видно, как после попадания снаряда танк задымился, а затем началась детонация боеприпасов, которые были внутри машины, и ее охватил столб огня.

"Беспилотник за несколько тысяч долларов помогает уничтожить танк за миллионы долларов", – прокомментировал Федоров.

Воины 14 ОСБ уничтожили вражеский танк вместе с экипажем

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах рассказали об успехах в Бахмуте и достижении "одной из главных целей".

Кроме того, мы ранее информировали, что 11 мая Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ вроде бы уже началось и что украинские военные прорывают фланги врага на Бахмутском направлении.

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