ВСУ возле Бахмута эффектно уничтожили вражеский танк вместе с экипажем (видео)

Для наведения артиллерии военные использовали беспилотник "Mavic".
Бойцы 14-го отдельного стрелкового батальона точным артиллерийским ударом уничтожили вражеский танк вместе с экипажем на Бахмутском направлении.
Соответствующее видео обнародовал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
Боевую работу украинской артиллерии зафиксировала камера БпЛА. Сначала силы обороны определили дислокацию российского танка с помощью БпЛА, затем точным артиллерийским ударом уничтожили боевую машину врага вместе с экипажем.
На видео видно, как после попадания снаряда танк задымился, а затем началась детонация боеприпасов, которые были внутри машины, и ее охватил столб огня.
"Беспилотник за несколько тысяч долларов помогает уничтожить танк за миллионы долларов", – прокомментировал Федоров.
Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах рассказали об успехах в Бахмуте и достижении "одной из главных целей".
Кроме того, мы ранее информировали, что 11 мая Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ вроде бы уже началось и что украинские военные прорывают фланги врага на Бахмутском направлении.
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