ВСУ возобновили контроль над Новым Комаром, а РФ оккупировала Благодатное – DeepState

В частности, оккупанты имеют продвижение во Часовому Яру.

Украинские Вооруженные силы возобновили контроль над Новым Комаром Донецкой области. Впрочем, армия РФ оккупировала Благодатное.

Об этом говорится в новом отчете аналитического проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Старых Тернах, Часовом Яру, Новопустынке, Елизаветовке, возле Пушкиного, Зари и Шевченко", — сообщили в DeepState.

Как сообщалось, в НАТО заявляют о скором продвижении России и потере Покровска на Донетчине. Очевидно, что зимняя погода мешает продвижению линии фронта. Впрочем, главное, что может остановить продвижение армии РФ – это военный персонал и достаточное количество необходимого оружия.

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