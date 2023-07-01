ВСУ возобновили перебрасывание войск в районе Антоновского моста – британская разведка

Бои с российскими оккупантами активизировались на восточном берегу с 27 июня.

Украинские военные пересекли Днепр возле Антоновского моста под Херсоном и пытаются закрепиться на левом берегу.

Об этом отчитывается британская разведка.

Аналитики отмечают, что с 23 июня украинские силы почти точно начали перемещаться по левому берегу Днепра возле Антоновского моста. А с 27 июня бои на левом берегу усилились.

Среди российских подразделений, находящихся в этом районе, – элементы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, входящей в российскую группу сил "Днепр".

"В последние недели РФ, скорее всего, перебросила части этой группы, оборонявшей берег Днепра, на усиление сектора возле Запорожья. Бои у моста почти точно затрудняют разлив воды, разрушение в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС 6 июня", — отмечает разведка.

Напомним:

Российские пропагандисты сообщили, что Вооруженные силы Украины закрепились на левом берегу Днепра у Антоновского моста. Так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо опровергает эту информацию. Официального подтверждения от украинского Генштаба пока тоже нет.

Аналитики ISW отметили, что российские войска не смогли вытеснить защитников численностью до 70 человек с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста.

Справка:

29 июля 2022 года Вооруженные силы Украины нанесли удар в районе Антоновского моста, через Днепр соединяющий Херсон с левобережьем, которое контролируют россияне.

Сам мост действительно имеет важное стратегическое значение для российской армии, ведь он — один из нескольких, через которые можно снабжать оружием и боеприпасами группировки российских войск.

Российская армия смогла захватить Антоновский мост на второй день войны – 25 февраля. Херсонская областная администрация сообщила, что "несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон".

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