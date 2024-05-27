ВСУ возобновили позиции на севере Харьковской области: что известно

Вооруженные силы Украины возобновили позиции у села Липцы на севере Харьковской области. Враг продолжает попытки прорваться в населенный пункт, однако безуспешно.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы недавно восстановили позиции вблизи Липцы (севернее Харькова) на фоне продолжающихся боев в этом районе", — говорится в сообщении.

В частности, 26 мая спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что украинские бойцы вытеснили российских военных с позиций в направлении Стрелка — Глубокое, тогда как противник пытается прорваться к Липцам, однако Силы обороны не допускают продвижение ВС РФ по дороге Глубокое — Липцы.

Аналитики отметили, что бои продолжались под Липцами, вблизи Глубокого, Лукьянцев, Нескучного. В то же время несколько российских военных корреспондентов называют бои на севере Харьковщины "позиционными".

Напомним, после "успеха" россиян первых дней украинским Силам обороны удалось существенно затормозить противника и почти стабилизировать ситуацию в Харьковской области. Ключевые точки, к которым направлялись две наступательные группировки РФ – село Липцы и город Волчанск – до сих пор остаются под украинским контролем.

Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отмечает, что войска РФ прилагают "титанические усилия", чтобы удержаться в городской застройке Волчанска. Их позиции расположены на северных окраинах – в районе мясокомбината и старого аэродрома, а также на территории нескольких близлежащих кварталов вдоль улиц Терешковой и Новоселовской.

Военно-политическое руководство Украины прямо заявляет, что одна из главных задач России – это заставить ВСУ оттянуть резервы по другим направлениям на Харьковщину.

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