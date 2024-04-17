ВСУ возобновили позиции под Авдеевкой: детали от аналитиков ISW

Украинские Вооруженные силы недавно восстановили некоторые позиции под Авдеевкой Донецкой области. Впрочем, российские оккупанты продолжают атаковать Времен Яр.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска недавно восстановили некоторые позиции северо-западнее и западнее Авдеевки. Хотя непонятно, является ли продвижение украинцев результатом недавних успешных контратак ВСУ", — отмечают американские специалисты.

Видео с геолокацией за 10 апреля и 15 апреля показывают, что украинские силы действуют в центре Первомайского (юго-западнее Авдеевки). Кроме того, видео с геолокацией, опубликованное 15 апреля, указывает на то, что ВСУ отвоевали часть территории к северу от Бердичев (к северо-западу от Авдеевки).

В свою очередь, российские источники и милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись на этом участке фронта. Впрочем, на момент публикации ISW не наблюдала визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения РФ.

Позиционные бои продолжались севернее Авдеевки в районе Новокалинового и Степного, на северо-западе — вблизи Очеретино, Бердичев, Семеновки, Уманского; юго-западнее города — у Нетайлового и Первомайского.

Ситуация возле Авдеевки. Карта боев ISW.

В ISW отмечают, что украинские Силы обороны продолжали удерживать некоторые позиции в самом западном Ивановском (юго-восточнее города Часов Яр). Российский милблогер утверждал, что оккупанты продолжают атаковать Времен Яр, но не вошли ни в микрорайон Канал в восточной части города, ни в самый город.

Позиционные бои продолжались также юго-восточнее Часового Яра в районе Нового микрорайона, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Времен Яр. Карта ISW.

Как сообщалось, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левобережье Херсонщины — возле Крынок. В частности, украинские вооруженные силы продолжают удерживать плацдарм.

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