ВСУ возобновили позиции под Покровском: американские аналитики о ситуации на Донбассе

Украинские Вооруженные силы недавно восстановили ранее утраченные позиции на Покровском направлении – под Покровском – в Донецкой области.

Об этом сообщили в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Отмечается, что опубликованные накануне, 6 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ возобновили позиции в юго-западной Галицыновке и западной Михайловке.

Покровское направление. Карты ISW.

Американские специалисты вспоминают заявление бригады Нацгвардии "Азов" о том, что ВСУ возобновили контроль над неопределенной частью Нью-Йорка. Это, подчеркивают в ISW, свидетельствует о том, что российские оккупанты не контролируют весь населенный пункт. Впрочем, американские эксперты добавляют, что пока не видели недавно опубликованных кадров украинских сил, действующих в Нью-Йорке.

"Карты ISW изображают максималистское продвижение России в районах, где, по оценкам ISW, российские силы действовали или атаковали, но не контролировали их", – говорится в отчете.

Также 6 сентября один российский так называемый "военкор" заявил, что ВСУ начали контратаку возле Торецка и Нью-Йорка, а также — что украинские войска имеют резервы, чтобы повлиять на темпы наступления РФ на этом направлении.

Напомним, в ISW сообщали, что россияне планируют захватить два города, чтобы растянуть силы ВСУ. Речь идет о Курахове и Угледаре в Донецкой области.

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