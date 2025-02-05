ВСУ возобновили позиции в районе Надежденки Донецкой области — DeepState

В свою очередь, захватчики продвинулись в районе нескольких населенных пунктов.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины возобновили свои позиции в районе Надежденки на Донетчине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
Кроме того, аналитики сообщили, что враг продвинулся в районе нескольких населённых пунктов.
"Силы Обороны Украины возобновили позиции у Надежденки. Враг продвинулся у Западного, Кондрашовки и Тополов. Уточнен район Александрополя", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Торецком направлении российские войска активно используют мины для уничтожения укрытий и минирования территории, чтобы продвигаться вперед.
Мы ранее информировали, что захватчики продолжают наступательные действия на Купянском направлении, однако безрезультатно.
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