ВСУ возобновили позиции в Торецке, но РФ продвигается дальше в Донецкой области: детали от ISW

Украинские Вооруженные силы возобновили позиции в Торецке в Донецкой области. Тем временем захватчики имели продвижение в западной и центральной части Селидового, к востоку от Курахового и в районе Угледара.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что украинские силы обороны восстановили утраченные позиции в Торецке. Геолокационные кадры за 29 октября указывают на то, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции вдоль Красного переулка в центре города.

Впрочем, русские войска недавно продвинулись юго-восточнее Покровска, а также - в западной и центральной части Селидового. Геолокационные кадры, опубликованные 28 октября, указывают на то, что захватчики также имеют продвижение в центральной части Новомитровки.

Войска РФ недавно продвинулись восточнее Курахового, проведя механизированную атаку размером с взвод с тремя танками и машиной разминирования. Кроме того, россияне имеют успехи в районе Угледара.

Один российский источник предположил, что войска России пытаются обойти Кураховское водохранилище с северо-запада, юга и юго-запада — вероятно, чтобы избежать сложного водного рельефа и попытаться заставить украинские войска отступить из района Курахово под угрозой окружения.

Как сообщали аналитики DeepState, армия РФ продвинулась в Донецкой области. Российские военные оккупировали Богоявленку и Новоукраинку.

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