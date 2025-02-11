ВСУ возобновили позиции в важном населенном пункте Донбасса: карты DeepState

Оккупанты также имеют успехи в Донецкой области.

Украинские Силы обороны возобновили позиции в Песчаном Донецкой области. Село расположено недалеко от Покровска.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Несмотря на успехи украинских военных, у россиян есть продвижение около семи населенных пунктов, пять из которых на Донетчине.

Песчаное. Карта DeepState.

Оккупационные войска имеют успехи у Великой Новоселки, Водяного Второго, Серебряном и Андреевке, в Запорожье и Донецкой области. Кроме того, российская армия продвинулась в Курской области – возле Свердликового, Николаево-Дарьиного.

Продвижение РФ в Курской области. Карта DeepState.

Большая Новоселка. Карта DeepState.

Водяное Второе. Карта DeepState.

Продвижение россиян в Донецкой области. Карта DeepState.

Как сообщалось, россияне становятся все ближе к Константиновке Донецкой области. Враг может применять по населенному пункту более широкий спектр вооружений.

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