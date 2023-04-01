ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута, оккупанты продолжают штурм города — американские аналитики

У русских все меньше человеческих ресурсов для штурма.

Украинские вооруженные силы возобновили свои позиции вокруг Бахмута Донецкой области и продолжают удерживать стратегически важный город. Впрочем, русские войска продолжают его штурмы.

Об этом сообщили в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на заявления Генштаба ВСУ отмечают, что оккупанты продолжили штурм города Бахмут и даже провели дополнительные безуспешные наступательные действия к северо-западу от города в районе Орехово-Василовки, что 12 км к северо-западу.

"Украинские войска возобновили позиции вокруг Бахмута, и украинские чиновники продолжают подчеркивать важность продолжения обороны Украины в этом районе 31 марта", — подчеркивают американские аналитики.

Геолокационные кадры за 31 марта свидетельствуют о том, что ВСУ провели контратаку к юго-западу от Бахмута и восстановили утраченные позиции к югу от Ивановского, расположенного в 7 км к юго-западу от города.

"Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 31 марта заявила, что оборона Украины Бахмута стала "самой дорогой" российской попыткой за период войны и подчеркнула, что "время, вооружение, техника и огромные потери, потраченные противником на захват Бахмута, не оправдывает себя с точки зрения военной целесообразности", — цитируют в ISW представительницу украинского Минобороны.

Заявление Маляр подтверждает оценку Института о том, что украинская оборона Бахмута остается стратегически надежной, пока Силы обороны Украины заставляют российские войска отводить живую силу и технику без больших потерь для украинских войск.

Карта боев ISW.

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 31 марта сообщил, что российские войска на отдельных участках Бахмута заметно нервничают, потому что время не против них. Кроме того, оккупанты имеют все меньше человеческих ресурсов для штурма украинских позиций.

Вместе с тем, аналитики отмечают, что армия РФ продолжила наступательные операции в Бахмуте, а также в его окрестностях. Геолокационные кадры за 31 марта показывают флаг группы "Вагнера" на здании в центре Бахмута в пределах нескольких кварталов от здания городской администрации. В ISW добавляют, что российские "военкоры" утверждали, что войска ПВК продолжали атаковать северный и южный Бахмут, а также безуспешно пытались наступать на запад по направлению к Хромовому.

Кроме того, один военный блоггер отметил, что боевикам Евгения Пригожина не удается добиться значительного прогресса в Бахмуте, а все атаки в городе и вокруг него безуспешны. В свою очередь владелец группы "Вагнера" заявил: нет признаков того, что украинские войска покидают Бахмут. Он также призвал обычные российские силы вокруг города роудить удерживать фланги и поддерживать операции там.

Карта боев ISW.

Напомним, Минобороны Великобритании оценило, что наступление РФ на Бахмут останавливается. Кроме того, они считают, что ВС РФ могут переместить свое внимание на районы Авдеевки и в направлении Сватово-Кременная.

Читайте также:

Готовы эвакуироваться только под обстрелами: как бойцы вывозят людей из Бахмута