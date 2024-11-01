ВСУ возобновили позиции возле Курахово, но РФ продвигаются дальше: ISW о боях на Донбассе

Украинские Вооруженные силы восстановили ранее утраченные позиции вблизи Курахово в Донецкой области. Также фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Покровска и Угледара.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

В течение 30 и 31 октября войска РФ продолжали наступление в районе Временного Яра. В частности, в микрорайоне Жовтневый в восточной части города, но успеха не имели.

Российские "военкоры" утверждали, что военные РФ продвигались по трассе Т0504 Бахмут-Константиновка к югу от Временного Яра и в 2 км к востоку от Ступочек. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения этих утверждений. Один российский блоггер отметил, что дождливая погода превратила землю возле города в "непроходимую грязь".

Представитель бригады ВСУ, действовавшей близ Временного Яра, сообщил 31 октября, что небольшие российские пехотные группы иногда пересекают канал Северский Донец — Донбасс, но не могут значительно продвинуться из-за украинских ударов.

В течение 31 октября оккупанты продолжили наступление в районе Торецкая, но не продвинулись. Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова сообщила, что оккупанты снизили темпы штурма Торецкая, но не снизили использование артиллерии и авиации для ударов.

Войска РФ незначительно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска: к югу от Новоторецкого и к северо-западу от Селидового. Захватчики продолжали наступать в районе Миролюбовки, Мирнограда и Луча, в направлении Новоалексеевки и Григорьевки, возле Лысовки, Сухого Яра, Новогродовки, Вишневого, Крутого Яра, Николаевки и Селидового.

Представитель бригады ВСУ, действовавшей на Покровском направлении, сообщил, что оккупанты начали использовать баги для перевозки пехоты для штурма, и что российские подразделения действуют в зоне ответственности бригады ВСУ.

Украинские защитники и российские оккупанты недавно продвинулись к северо-востоку и юго-востоку от Курахово. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ возобновили позиции в лесистой местности к юго-западу от Победы — к юго-востоку от города.

Дополнительные геолокационные кадры от 31 октября указывают на то, что российские подразделения продвинулись к юго-западным административным границам Кураховки и, вероятно, оккупировали населенный пункт. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы также захватили Волченко (юго-западнее Кураховки), хотя связанный с Кремлем блогер рассказывал, что ВСУ удерживают позиции в населенном пункте.

Российские "военкоры" также утверждали, что бронетанковая штурмовая группа РФ захватила позиции в окрестностях Курахового и продвинулась в районе Новодмитровки, Кременной Балки и Вознесенки, юго-западнее Горняка, западнее Александрополя, и западнее Победы. Но эксперты ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российские захватчики, вероятно, оккупировали Новоукраинку (к северо-западу от Угледара). Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, свидетельствуют о том, что недавно российские подразделения продвинулись в центральной части Новоукраинки и, вероятно, захватили село, говорится в отчете.

Российские источники ISW, включая Минобороны РФ, утверждали, что путинские войска захватили Ясную Поляну и продвинулись к северу от Богоявления. Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ продвинулись в Трудово (к северу от Богоявления). Однако в ISW не нашло подтверждения этих утверждений.

Как сообщалось, россияне хотят создать ударный кулак на одном из направлений – на Покровском.

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