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ВСУ возобновили утраченные позиции возле Орехова: что известно о новой тактике обороны
ВСУ заманили россиян в ловушку и провели контратаку, вернув утраченные позиции у Орехова.
Украинские Силы обороны возобновили контроль над частью позиций в запорожском направлении. Этого удалось добиться благодаря маневренной обороне и точечным контратакам.
Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телеканала «Мы — Украина».
«Мы восстановили определенные позиции по некоторым направлениям. В частности, недалеко от Орехова, где действуют, довольно успешно, наши подразделения», — заявил Волошин.
По его словам, украинские военные действуют гибко — заманивают врага в подготовленные ловушки и наносят ответные удары.
«Их немного, но мы не только стараемся устойчиво удерживать территорию, но и проводить контратаки, небольшие контрнаступательные действия — и успехи есть», — добавил он.
В этом районе продолжаются активные боевые действия. Российские войска пытаются прорваться, но украинские подразделения эффективно сдерживают атаки, используя рельеф местности и ранее подготовленные оборонные рубежи.
Напомним, в летний период Россия активизировала наступательные действия на восточном направлении и Сумской области. В настоящее время у Украины нет возможности перейти в контрнаступление, поскольку российские войска имеют численное преимущество в живой силе и технике.
Для перехода к наступательным операциям, прежде всего, необходимо остановить штурмовые действия врага на отдельных участках фронта. Чтобы заставить противника перейти к обороне, ВСУ нуждаются в ракетном вооружении и беспилотниках. Особенно важно наносить удары по стратегически важным объектам на территории РФ.