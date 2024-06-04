ВСУ возвращают позиции в Волчанске: ISW об успехах украинских защитников

Украинские Вооруженные силы вернули утраченные позиции в Волчанске — к северо-востоку от Харькова. В частности, речь идет о положении вдоль улицы Духовной в центре города.

Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, кадры с геолокацией за 3 июня показывают, как российские и украинские силы ведут рукопашный бой вдоль улицы Духовной. Американские специалисты отмечают: позволяет предположить, что Силы обороны Украины контратакуют, чтобы вернуть контроль над позициями.

Отмечается, что некоторые российские милблогеры утверждали, что украинская армия пытается контратаковать в центральном Волчанске и на общем северном направлении Харьковской области. В свою очередь, украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские миллиблогеры жалуются на усиление украинских контратак на Харьковском направлении. Вероятно, считает эксперт, что российские источники в ближайшие дни могут заявить, что армия РФ отразила "серьезное" украинское контрнаступление на этом направлении.

Спикер украинской группировки войск "Харьков" Юрий Повх отметил, что оккупанты несколько снизили интенсивность обстрелов на севере Харьковской области и штурмуют украинские позиции небольшими группировками войск численностью "не более нескольких мотострелковых подразделений".

Харьковская область. Карты боев ISW.

Впрочем, оккупанты совершили подтвержденное наступление севернее Харькова по направлению к Липцам. На геолокированных кадрах за 31 мая видно, что российские войска продвинулись к зданиям вдоль улицы Студенческой на северо-западе Глубокого (к северу от Липцев). Кроме того, вечером 2 июня и днем 3 июня украинский Генштаб сообщил о боях под Липцами.

В ISW отмечают, что ключевая цель РФ остается неизменной – оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии.

Напомним, The Wall Street Journal пишет о том, что Россия стремится сделать невозможной жизнь в Харькове и "очистить" от населения. Поэтому страна-агрессорка нацелилась на энергетическую инфраструктуру города и обстреливает его ракетами и управляемыми бомбами, пытаясь подтянуть свою артиллерию на расстояние удара.

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