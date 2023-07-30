ВСУ впервые проверили на удобство и комфорт новые тактические кроссовки

Тактические кроссовки для Вооруженных сил Украины уже прошли первый этап проверки на удобство и комфорт.

Об этом сообщили в Минобороны.

"Более 10 украинских фирм вызвались предоставить свои модели комфортных полуботинков для тестового ношения потенциальными потребителями", – рассказали в ведомстве.

После получения отзывов от военнослужащих войск, офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения (ЦУРСМЗ) проработают техническую спецификацию сапог с учетом рекомендаций и предложений бойцов.

После чего будет утвержден образец, по которому будут отшиваться кроссовки для военнослужащих ВСУ.

Напомним, впервые в истории ВСУ создадут унифицированную военную форму для женщин.

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