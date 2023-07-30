ВСУ впервые проверили на удобство и комфорт новые тактические кроссовки

Минобороны завершило первый этап военно-исследовательских испытаний.
Тактические кроссовки для Вооруженных сил Украины уже прошли первый этап проверки на удобство и комфорт.
Об этом сообщили в Минобороны.
"Более 10 украинских фирм вызвались предоставить свои модели комфортных полуботинков для тестового ношения потенциальными потребителями", – рассказали в ведомстве.
После получения отзывов от военнослужащих войск, офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения (ЦУРСМЗ) проработают техническую спецификацию сапог с учетом рекомендаций и предложений бойцов.
После чего будет утвержден образец, по которому будут отшиваться кроссовки для военнослужащих ВСУ.
Напомним, впервые в истории ВСУ создадут унифицированную военную форму для женщин.
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