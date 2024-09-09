ВСУ впервые сбили дрон россиян на высоте более 3600 метров

В Харьковской области зенитчики Железной бригады впервые сбили российский беспилотник большой высоты во время воздушного боя.

Об этом сообщила 3 отдельная танковая Железная бригада.

"Только что засекли БПЛА Орлан-10, в заданный район помчалась группа Ворон зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона", — говорится в сообщении.

После того, как российский дрон был обнаружен, оперативная группа совместно с пограничниками определила его курс и высоту. Военные отметили, что операция была сложной из-за большой высоты полета дрона, который превышал три километра, и его маневры. Однако благодаря профессионализму и слаженным действиям группы Ворон беспилотник-разведчик был догнан на высоте 3620 метров и уничтожен.

Дрон "Орлан" — один из основных беспилотников, которые Россия использует в войне с Украиной. Этот дрон играет немаловажную роль в разведке, корректировке артиллерийского огня и даже в атаках. Оснащенный мощными камерами, "Орлан" способен производить детальную разведку на больших расстояниях, что позволяет российским войскам точно определять позиции украинских сил, оценивать их численность и технику.

Напомним, крупнейший аэропорт Швеции, расположенный возле Стокгольма, на время приостановил прием и отправку рейсов после обнаружения неизвестных беспилотников.

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