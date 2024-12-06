ВСУ впервые ударили по бронетехнике КНДР в Харьковской области: подробности от Forbes

Операторы дронов из украинской группы Vitrolom обнаружили и уничтожили противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 корейского производства в Харьковской области.

Об этом сообщил аналитик Forbes Дэвид Акс.

"Взрыв, замеченный вторым украинским дроном, видимо, сжег часть восьми противотанковых ракет, которые Bulsae-4 перевозил в своей верхней пусковой установке. Группа Vitrolom заявила, что северокорейская машина была выведена из строя", — сообщил американский аналитик.

По его словам, первый документированный случай удара по технике КНДР, которую Пхеньян передал Москве для использования на фронте в войне против Украины. Количество предоставленных России Bulsae-4 неизвестно. Северная Корея также поставила российской армии десятки гаубиц M1989 и реактивных систем залпового огня M1991.

Акс отмечает, что значительные потери оккупационных войск превышают способность Кремля быстро пополнять армию, снабжать техникой и восстанавливать поврежденное вооружение. В частности, это лишает российские подразделения возможности поддерживать наступательный потенциал.

"Без тысяч северокорейских солдат, десятков гаубиц и пусковых установок российские военные усилия были бы еще более хрупкими, чем они сейчас. Вот почему первый украинский удар по северокорейской машине на Украине — это такое большое дело. Чтобы отразить двойное наступление на Донбассе и Курской дуге, украинцам придется не только продолжать изматывать российские силы, но и начать изматывать северокорейские силы", — заключает Дэвид Акс.

Напомним, в Центе национального сопротивления заявили, что Россия не использует войска КНДР в боях против украинцев. Захватчики используют наемников для дежурства на блокпостах, не привлекая их к непосредственным боевым действиям.

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