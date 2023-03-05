ВСУ впервые уничтожили редкую российскую систему дистанционного минирования "Земледелие" (видео)

Также были уничтожены вражеский автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1", БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика".

Военные Национальной гвардии Украины уничтожили редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Технику уничтожили боеприпасом, сброшенным с дрона.

"Проведя разведку и обнаружив цели оккупантов, гвардейцы успешно нанесли удар и уничтожили путем сброса боеприпаса с БПЛА автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1" и российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие"", — говорится в сообщении.

В Defense Express подчеркнули, что это первый задукомментированный случай ликвидации вражеской системы "Земледелие" на войне.

"В целом же оккупанты используют эту систему с начала полномасштабного вторжения в Украину, однако пока не понятно, насколько активно", — отметил военный портал.

Напомним, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 5 марта украинские военные ликвидировали уже около 153 120 тыс. солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 930 российских военных.

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