ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1255
Время на прочтение
1 мин

ВСУ впервые в мире сбили "Шахед" дроном с надводной платформы

Украинские военные впервые сбили «Шахед» дроном-перехватчиком с моря. Это открывает новые возможности ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Фото: иллюстративное

В Силах беспилотных систем сообщили о первом в мире сбитии «Шахеда» с помощью дрона-перехватчика, запущенного с надводной платформы. Сбитие является историческим.

Невероятный результат показали бойцы 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем.

ВСУ смогли сбить Шахед перехватчиком с надводной платформы: что известно

Впервые в мире бойцы ВСУ смогли сбить российский «Шахед» дроном-перехватчиком с надводной платформы. Это удалось операторам дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis.

Бойцы бригады выполняют задачи в морской операционной зоне.

Бойцам удалось перехватить вражеский дрон. Дрон-перехватчик запускали со специальной надводной платформы.

«Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных способностей», — пишут в Силах беспилотных систем.

Надводные носители для развертывания дронов-перехватчиков могут существенно расширить возможности ВСУ противодействовать российской угрозе в море. Также это становится дополнительным эшелоном защиты украинских городов.

Результаты Сил беспилотных систем за последние сутки

За последние сутки в Силах беспилотных систем поразили:

  • 304 российских оккупанта, из которых 120 — ликвидированы;

  • 70 точек вылета дронов;

  • 2 танка;

  • 28 арт. систем;

  • 73 автомобиля;

  • 26 мотоциклов;

  • 306 беспилотников типа «коптер» и «крыло».

Но враг продолжает менять тактики и совершенствовать поражения — россияне начали атаковать мобильные огневые группы «Герберами».

Кроме этого, россияне массированно атаковали Запорожье реактивными «Шахедами».

Дата публикации
Количество просмотров
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie