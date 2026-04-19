ВСУ впервые в мире сбили "Шахед" дроном с надводной платформы

Фото: иллюстративное/первое сбитие "Шахеда" с надводной платформы

В Силах беспилотных систем сообщили о первом в мире сбитии «Шахеда» с помощью дрона-перехватчика, запущенного с надводной платформы. Сбитие является историческим.

Невероятный результат показали бойцы 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем.

Впервые в мире бойцы ВСУ смогли сбить российский «Шахед» дроном-перехватчиком с надводной платформы. Это удалось операторам дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis.

Бойцы бригады выполняют задачи в морской операционной зоне.

Бойцам удалось перехватить вражеский дрон. Дрон-перехватчик запускали со специальной надводной платформы.

«Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных способностей», — пишут в Силах беспилотных систем.

Надводные носители для развертывания дронов-перехватчиков могут существенно расширить возможности ВСУ противодействовать российской угрозе в море. Также это становится дополнительным эшелоном защиты украинских городов.

Результаты Сил беспилотных систем за последние сутки

За последние сутки в Силах беспилотных систем поразили:

304 российских оккупанта, из которых 120 — ликвидированы;

70 точек вылета дронов;

2 танка;

28 арт. систем;

73 автомобиля;

26 мотоциклов;

306 беспилотников типа «коптер» и «крыло».

Но враг продолжает менять тактики и совершенствовать поражения — россияне начали атаковать мобильные огневые группы «Герберами».

Кроме этого, россияне массированно атаковали Запорожье реактивными «Шахедами».