ВСУ впервые в мире сбили "Шахед" дроном с надводной платформы
Украинские военные впервые сбили «Шахед» дроном-перехватчиком с моря. Это открывает новые возможности ПВО.
В Силах беспилотных систем сообщили о первом в мире сбитии «Шахеда» с помощью дрона-перехватчика, запущенного с надводной платформы. Сбитие является историческим.
Невероятный результат показали бойцы 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем.
ВСУ смогли сбить Шахед перехватчиком с надводной платформы: что известно
Впервые в мире бойцы ВСУ смогли сбить российский «Шахед» дроном-перехватчиком с надводной платформы. Это удалось операторам дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis.
Бойцы бригады выполняют задачи в морской операционной зоне.
Бойцам удалось перехватить вражеский дрон. Дрон-перехватчик запускали со специальной надводной платформы.
«Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных способностей», — пишут в Силах беспилотных систем.
Надводные носители для развертывания дронов-перехватчиков могут существенно расширить возможности ВСУ противодействовать российской угрозе в море. Также это становится дополнительным эшелоном защиты украинских городов.
Результаты Сил беспилотных систем за последние сутки
За последние сутки в Силах беспилотных систем поразили:
304 российских оккупанта, из которых 120 — ликвидированы;
70 точек вылета дронов;
2 танка;
28 арт. систем;
73 автомобиля;
26 мотоциклов;
306 беспилотников типа «коптер» и «крыло».
Но враг продолжает менять тактики и совершенствовать поражения — россияне начали атаковать мобильные огневые группы «Герберами».
Кроме этого, россияне массированно атаковали Запорожье реактивными «Шахедами».