ВСУ впервые вплотную подошли к российским "зубам дракона" на юге – CNN

Украинские военные на юге впервые вплотную подошли к российским "зубам дракона" якобы к востоку от маленьких сел Новое и Харьково Запорожской области Украины.

Об этом пишет CNN.

Так, издание ссылается на видео российских Telegram-каналов, на котором видно, что якобы украинская военная машина движется по полю, направляясь к канаве перед большим рядом "зубов дракона" – российских бетонных и арматурных пирамид, которые могут стать препятствием для танков.

Далее на видео появляется якобы водитель транспортного средства и начинает бежать обратно в лес. Что именно происходит на видео, неясно. Украинцы в Сети предполагают, что их войска проверяют способность машины пройти сквозь "зубы дракона", а российская пропаганда традиционно заявляет, что это "жертва" одного из их военных ударов. Пока такая информация официально не подтверждена.

Что такое "зубы дракона"

Месяцами спутниковые снимки показывали, что россияне установили оборонительные линии на захваченной ими территории в Украине, которые сами и назвали "зубами дракона". Эти конструкции обычно выложены в три глубоких и длинных ряда. По обеим сторонам бетонных линий российские войска вырыли огромные противотанковые рвы.

Ранее начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты в Крыму строят укрепления "зубы дракона", надеясь таким образом защитить полуостров.

Так, российская армия установила так называемые "зубы дракона" вблизи Евпатории во временно аннексированном Крыму. Бетонные препятствия заметили прямо на берегу моря.

Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман сообщил, что украинские Силы обороны якобы уже прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Там ВСУ атакуют на двух направлениях, чтобы в итоге выйти на побережье Азовского моря.

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