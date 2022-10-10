ВСУ вплотную подошли к Сватовому: Арестович описал военную ситуацию вблизи города

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы подошли близко к Сватовому Луганской области. Однако россияне еще пытаются воевать за этот город, а именно не оставляют попыток контратаковать.

Об этом рассказал Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" в понедельник, 10 октября.

"Наши войска уже очень близко к Сватовому. Вот такая история, смотри, что-то произойдет. Они пытаются там "героически" контратаковать, хотели "мощный" контрудар нанести, но не получилось, потому что часть из них незадолго до удара умерла", — рассказал он.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Самусь предположил, что после деоккупации Сватового у россиян посыплется фронт в Луганском направлении. Он отметил, что в оккупантов было время закрепиться на выгодных рубежах вблизи города, однако не сделали этого.

Тем временем военный обозреватель Денис Попович уверен, что ВСУ накопили достаточной силы для дальнейшего наступления в Луганской области и в ближайшее время уволят Сватово и Кременную. Однако по времени, эксперт ответил, что произойдет это в течение "нескольких дней".

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