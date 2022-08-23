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ВСУ "всыпали" оккупантам на Новопавловском направлении Донецкой области

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ВСУ "всыпали" оккупантам на Новопавловском направлении Донецкой области

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские защитники смогли отразить наступление оккупантов на Новопавловском направлении Донецкой области.

Российские захватчики попытались прорвать силы обороны в районе Новомихайловки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Вел наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха не имел ", — рассказали в Генштабе.

Напомним, накануне украинская авиация прицельно атаковала позиции российских войск в районах Александровки и Бурхановки.

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