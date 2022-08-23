ВСУ "всыпали" оккупантам на Новопавловском направлении Донецкой области

Украинские защитники смогли отразить наступление оккупантов на Новопавловском направлении Донецкой области.
Российские захватчики попытались прорвать силы обороны в районе Новомихайловки.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Вел наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха не имел ", — рассказали в Генштабе.
Напомним, накануне украинская авиация прицельно атаковала позиции российских войск в районах Александровки и Бурхановки.
Читайте также:
- Российские оккупанты усиливают группировки на юге и формируют 50 нацбатальонов — военный эксперт
- Российские оккупанты обстреляли противорадиолокационными ракетами украинскую систему ПВО на юге
- ВСУ уничтожили в небе над Херсонщиной три вражеских беспилотника