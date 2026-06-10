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ВСУ второй раз атаковали наибольшую на Кавказе нефтебазу: повреждено до 15 резервуаров
Силы обороны Украины еще раз атаковали крупнейшую на Кавказе нефтебазу «Грушовая» в Новороссийске. Спутниковые снимки свидетельствуют о повреждении или уничтожении до 15 резервуаров с топливом.
Силы обороны Украины уже второй раз атаковали крупнейшую нефтебазу на Кавказе под названием «Грушовая». По предварительным оценкам поражено от 10 до 15 резервуаров топлива. Нефтебаза расположена в Новороссийске.
О последствиях двух украинских атак сообщает Радио Свобода.
ВСУ дважды атаковали крупнейшую на Кавказе нефтебазу «Грушовая»
По данным спутниковых снимков, 4–5 резервуаров с топливом уничтожены или повреждены после ударов ВСУ 8 июня. В общей сложности после двух атак повреждено 10–15 топливных резервуаров.
Предварительный удар ВСУ нанесли 25 мая 2026 года.
Нефтебаза «Грушовая» является одним из крупнейших объектов хранения нефтепродуктов на Кавказе, в Краснодарском крае РФ.
Кроме того, она является важной частью логистической инфраструктуры российских оккупантов. Площадь объекта — более 212 га. Общая емкость резервуарного парка — более 1,2 млн м³ нефти и нефтепродуктов.
Урочище Грушевая Балка за Маркотхским хребтом расположено примерно в 12 км от Новороссийска.
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Напомним, в ночь на 10 июня Российская Федерация подверглась массированной атаке беспилотников, сопровождавшейся мощными взрывами и введением режима ракетной опасности в регионах Уральского федерального округа. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении около десяти целей, летевших на столицу.
Из-за угрозы БпЛА в аэропортах ряда городов — Ижевска, Перми, Казани, Саратова, Самары и Нижнего Новгорода — временно вводили ограничения. В результате ударов украинских Сил обороны были поражены стратегические объекты врага.
В частности, беспилотники FP-5 «Фламинго» атаковали завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, который производит электромеханические приводы, гидросистемы и системы управления для тяжелой техники. Также под ударом оказался Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, расположенный в более чем 900 км от линии фронта.
Кроме этого, о последствиях ночной атаки сообщили власти Владимирской области. Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил пожары на двух вспыхнувших после налета БпЛА объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах.
Война в Украине вступила в новую фазу, в которой украинские дальнобойные удары последовательно уничтожают ключевые элементы российской военной машины. Благодаря атакам дронов и ракет по Москве и Санкт-Петербургу война приблизилась к состоятельным россиянам.
Показательным стал удар по объектам в Санкт-Петербурге прямо во время международного экономического форума. Отдельным достижением Сил обороны стало поражение в Кронштадте корвета «Бойкий», который должен был охранять в международных водах российский «теневой флот».
Главным направлением украинских атак остается нефтегазовая инфраструктура врага. Только за прошлый месяц было нанесено 30 ударов по НПЗ и терминалам, а в июне география расширилась даже до Тюменского НПЗ, расположенного в 2000 км от границы.