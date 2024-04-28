ВСУ выбили оккупантов и вернули позиции южнее Ивановского: какая ситуация возле Часового Яра

Украинским военным удалось вернуть позиции южнее населенного пункта Ивановское Донецкой области. Однако оккупационная армия РФ не прекращает штурмы в попытках захватить Часов Яр.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал заместитель командира батальона 92-й ОШБр Олесь Маляревич.

По его словам, возле Часового Яра враг не прекращает попыток штурмов, применяя такую же тактику, как на подступах к Авдеевке зимой. Однако оккупантам ничего не удается, ВСУ даже удается возвращать некоторые позиции.

"Пока территориальных и тактических успехов он не имеет. Позавчера (26 апреля — ред.) были даже возвращены силами нашей бригады позиции южнее Ивановского. Задача — не допустить захват Часового Яра", — подчеркнул Маляревич.

По словам заместителя командира, враг бомбит территорию управляемыми авиабомбами, оказывает мощный артиллерийский напор, после чего идет на штурм.

Россияне пытаются взять Часов Яр в тактическое окружение.

"Если посмотреть географию Часового Яра, его пытаются взять в тактическое окружение, пытаются "штурмовать в лоб", потому что там есть часть канала, где канал идет в трубы, а не просто естественным путем, поэтому там и пытаются фронтально двигаться, увеличили там напор. Но все, что приближается к каналу в сторону Часового Яра, все уничтожается", - отметил военный.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский признал, что ситуация на фронте обострилась. Он подтвердил потерю трех сел в Донецкой области — подробности.

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