ВСУ выбили оккупантов из 5 населенных пунктов в Николаевской области

ВСУ выбили оккупантов из 5 населенных пунктов в Николаевской области

Украинские военные возобновили контроль над 5 населенными пунктами Николаевской области.

В Николаевской и Херсонской областях противник продолжает ведение оборонных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Однако ВСУ возобновили контроль над 5 населенными пунктами Николаевской области.

"Нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5️ населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной", — говорится в сообщении.

На временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения. Населенные пункты, которые готовят к проведению псевдо-референдумов, закрыты для въезда и выезда.

Отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области.

"Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, решисты отступили", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов составляют: 73 военных и 7 единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты в Херсоне планируют провести так называемый "референдум" между 1 и 10 мая.

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