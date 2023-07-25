ВСУ выбили оккупантов из Андреевки: Череватый объяснил, почему это важно

Освобождение населенных пунктов вблизи Бахмута позволяют завершать операцию по оцеплению города и брать в кольцо врага.

ВСУ выбили россиян из Андреевки Донецкой области. Это позволяет оцепить врага в Бахмуте, где ведутся тяжелые бои.

Об этом 25 июля рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Она (Андреевка – ред.), как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, позволяют завершать операцию из окружения Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага", – объяснил он.

Череватый добавил, что у врага уже совсем нет превосходства, оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения проходят мощную подготовку и слаживание.

"В частности, как проходить минные поля, противотанковые рвы, используя предоставленные немецкие Biber (мостоукладчик — ред.)", — добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, 25 июля спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны выбили оккупационные войска с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении. В настоящее время украинские военные ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

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