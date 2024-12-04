ВСУ выбили оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области: почему это важно

Если бы россияне захватили это село, то смогли бы оказывать давление на Великую Новоселку – важный город обороны южной Донетчины и Запорожской области.

Бойцы 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российских оккупантов из села Новый Комар Донецкой области (на севере от Великой Новоселки).

Об этом сообщает аналитический портал DeepState со ссылкой на видео бойцов батальона.

"48 отдельный штурмовой батальон имени Номана Челебиджихана сегодня начал доштурмовывать последних пи**ров, которые были в Новом Комаре", – говорит боец на видео.

Бойцы 48 ОШБ вытеснили врага из села Новый Комар в Донецкой области – DeepState

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По информации DeepState, враг понес большие потери убитыми. Также были пленены российские военные из 40-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ. Их количество не уточняется.

"Следует отметить также достаточное количество расчетов FPV, привлеченных к освобождению села. Экипажи дронщиков превращали россиян в кирпич и винегрет. Среди экипажей: FPV РУБпАК "ВИРИЙ" 241 обр ТРО. Следует упомянуть и казаков с 3 МБ 31 ОМБр и танк 23 ОМБр", – пишет паблик.

Заметим, что село Новый Комар расположено на правом берегу реки Мокрие Ялы севернее Великой Новоселки, расстояние до которой составляет всего 5 километров. Захват этого села позволил бы создать дополнительную угрозу из окружения Великой Новоселки.

Новый Комар Великая Новоселка на карте / Фото: Deepstatemap

Россияне приступили к штурму Нового Комара 1 декабря. В тот день оккупанты отправили на штурм 6 бронемашин. До этого населенного пункта доехали четыре БМП и один танк. На бронемашинах находился российский десант, который сразу "рассыпался по селу" и начал занимать дома.

Ранее сообщалось, что РФ активизировалась восточнее Великой Новоселки.

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