Война
194
1 мин

ВСУ выбили оккупантов на важных участках: как изменилась ситуация на фронте

На горячих направлениях фронта ВСУ преуспевают и сдерживают наступление оккупантов.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

ВСУ продолжают сдерживать российское наступление. Несмотря на использование дронов и попытки перебросить дополнительные силы, армии РФ не удается прорвать оборону.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным аналитиков, украинские силы имели успехи на Покровском направлении.

«ВСУ зачистили несколько населенных пунктов возле Доброполья и выбили врага из районов Веселого и Грузского», — отмечают эксперты.

Кроме того, на Великомихайловском направлении украинские военные оттеснили россиян из района Андреевки-Клевцового.

Похожая ситуация и на юге: атаки вблизи Гуляйполя в Запорожской области, а также в направлении Херсона — возле Антоновского моста и острова Белогрудый — завершились провалом для российских сил.

Ранее сообщалось, что украинские военные продвигаются в Сумской области, они наступают в районах Алексеевки и Юнаковки. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км.

Также стало известно, что два важных села вблизи Доброполья вернулись под контроль Украины.

