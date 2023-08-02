ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки: ситуация на фронтах

Силы обороны продолжают наступательные действия к югу от Бахмута, а также на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинские военные выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки Донецкой области и продолжают наступательные действия к югу от Бахмута.

Об этом спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук сообщил 2 августа.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", – сказал Ковальчук.

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Он также сообщил, что украинские бойцы на Бахмутском направлении продолжают вести наступательные действия южнее самого Бахмута. В то же время на Facebook-странице Генштаба сообщается, что противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Андреевки.

В свою очередь российские захватчики предприняли безуспешные попытки восстановить свое утраченное положение севернее и западнее Клищиевки, а также северо-западнее Курдюмовки.

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины сдерживают наступление врага.

В Генштабе также сообщили, что украинские войска продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Как продвигается контрнаступление ВСУ

Напомним, накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что во время контрнаступления ВСУ освободили уже 241 кв. км на юге и востоке Украины. Так, только за прошлую неделю было деоккупировано 204 кв. км.

В британской разведке сообщили о борьбе с истощением в передовых полках в 58 и 5 российских общевойсковых армиях на юге Украины, где ВСУ ведут контрнаступательные действия. Врагу там не хватает артиллерийских боеприпасов, резервов и есть проблемы с обеспечением флангов.

Аналитики Института изучения войны в отчете 1 августа указали, что украинские войска добились прогресса 31 августа в наступательных операциях вдоль границы Донецкой и Запорожской областей. В частности, ВСУ продвинулись вперед на западе Запорожской области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Успехи в Донецкой области: ВСУ стремительно отбивают украинскую землю у оккупантов!"

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