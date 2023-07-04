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ВСУ выбили оккупантов с ряда позиций на Таврическом направлении: враг понес большие потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ выбили оккупантов с ряда позиций на Таврическом направлении: враг понес большие потери

ВСУ имеют продвижение на Таврическом направлении, а враг потерял три роты / Фото: Associated Press

За последние сутки россияне потеряли там почти три роты убитыми и ранеными.

Украинские войска продвигаются на Таврическом направлении и выбили российских оккупантов с ряда позиций.

Об этом командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил в Сети 4 июля.

"Силы обороны имеют продвижения вперед на Таврическом направлении. Враг выбит с ряда позиций. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1283 огневых задачи", — говорится в заявлении Тарнавского.

Потери россиян на Таврическом направлении

За последние сутки потери российских войск на Таврическом направлении убитыми и ранеными достигли почти трех рот.

Было уничтожено 36 единиц российской военной техники:

  • 2 танка,
  • 9 ББМ,
  • 2 пушки Д-30,
  • 4 единицы БМ-21 "Град",
  • 3 беспилотника Supercam,
  • беспилотник "Ланцет",
  • беспилотник "Орлан-10",
  • 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б",
  • пушка 2С5 "Гиацинт-С",
  • зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С",
  • зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор",
  • 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",
  • станция РЭБ,
  • автомобильная техника,
  • 2 склада боеприпасов,
  • 1 пункт управления.

Что происходит на фронте 4 июля

В Генштабе ВСУ сообщили утром 4 июля, что армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За сутки там произошло более 40 боевых столкновений.

В то же время, аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ ведут контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта. И за сутки 3 июля украинские защитники имеют незначительные продвижения.

На юге российские войска возвращаются на свои позиции, откуда отступила вода, а также используют авиабомбы и ударные дроны "Ланцет".

В то же время российские "военкоры" опасаются, что ВСУ могут форсировать Днепр на Херсонщине, поэтому призывают увеличить количество небольших речных судов и техники на водоеме, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских сил.

На Бахмутском направлении украинские войска имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг оказывает яростное сопротивление, но в то же время несет огромные потери.

ВСУ продвинулись на 2 км на Бердянском направлении в глубину врага и закрепляются на занятых рубежах.

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Дата публикации
Просмотры
1293
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