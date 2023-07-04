ВСУ выбили оккупантов с ряда позиций на Таврическом направлении: враг понес большие потери

За последние сутки россияне потеряли там почти три роты убитыми и ранеными.
Украинские войска продвигаются на Таврическом направлении и выбили российских оккупантов с ряда позиций.
Об этом командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил в Сети 4 июля.
"Силы обороны имеют продвижения вперед на Таврическом направлении. Враг выбит с ряда позиций. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1283 огневых задачи", — говорится в заявлении Тарнавского.
Потери россиян на Таврическом направлении
За последние сутки потери российских войск на Таврическом направлении убитыми и ранеными достигли почти трех рот.
Было уничтожено 36 единиц российской военной техники:
- 2 танка,
- 9 ББМ,
- 2 пушки Д-30,
- 4 единицы БМ-21 "Град",
- 3 беспилотника Supercam,
- беспилотник "Ланцет",
- беспилотник "Орлан-10",
- 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б",
- пушка 2С5 "Гиацинт-С",
- зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С",
- зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор",
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",
- станция РЭБ,
- автомобильная техника,
- 2 склада боеприпасов,
- 1 пункт управления.
Что происходит на фронте 4 июля
В Генштабе ВСУ сообщили утром 4 июля, что армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За сутки там произошло более 40 боевых столкновений.
В то же время, аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ ведут контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта. И за сутки 3 июля украинские защитники имеют незначительные продвижения.
На юге российские войска возвращаются на свои позиции, откуда отступила вода, а также используют авиабомбы и ударные дроны "Ланцет".
В то же время российские "военкоры" опасаются, что ВСУ могут форсировать Днепр на Херсонщине, поэтому призывают увеличить количество небольших речных судов и техники на водоеме, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских сил.
На Бахмутском направлении украинские войска имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг оказывает яростное сопротивление, но в то же время несет огромные потери.
ВСУ продвинулись на 2 км на Бердянском направлении в глубину врага и закрепляются на занятых рубежах.
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