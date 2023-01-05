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ВСУ выбили оккупантов за пределы Бахмута: появилась актуальная карта боевых действий

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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ВСУ выбили оккупантов за пределы Бахмута: появилась актуальная карта боевых действий

Фото: Getty Images

Вокруг Бахмута в то же время продолжаются ожесточенные бои, а на юге украинские силы наносят точные удары по вражеским войскам.

Российские войска пытаются вести наступательные действия на Донбассе, однако ВСУ по-прежнему ведут успешную оборону.

Об этом свидетельствуют данные новой карты боевых действий за 5 января, опубликованной Минобороны Великобритании.

Там уточнили, что оккупанты пытаются атаковать позиции украинских защитников на Донетчине и Луганщине. Атаки врага зафиксированы на трех направлениях: в районе Сватового, Кременной и Бахмута. Отмечается, что в Бахмуте происходят упорные боевые действия, однако украинским войскам удалось выбить захватчиков за пределы города.

В то же время Силы обороны Украины держат крепкую оборону и на других участках фронт. Кроме того, они наносят контратакующие удары по позициям россиян.

Что касается южного фронта, то там продолжаются артиллерийские дуэли, а также проводится огневая работа по тыловым позициям обеих сторон. Но ВСУ удается наносить более точные и болезненные удары по скоплению войск противника.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский отметил работу ВСУ, которые наносят оккупантам многочисленные потери и выбивают их с позиций в окрестностях Бахмута. В то же время глава государства проинформировал, что войска РФ постоянно увеличивают свои силы в Донецкой области.

Потери оккупантов на Бахмутском направлении ежедневно составляют сотни погибших и тяжелораненых, сообщил офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

По информации издания The Wall Street Journal, российская армия вынужденно приостановила наступление на Бахмут и перекидывает бронетехнику и артиллерию в направлении Соледара, расположенного в 15 км к северу.

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Дата публикации
Просмотры
3133
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