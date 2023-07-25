ВСУ выбили россиян с позиций возле важного населенного пункта на Бахмутском направлении — Генштаб

Силы обороны выбили оккупационные войска с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении.

Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев утром во вторник, 25 июля.

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По его словам, украинские военные ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", — сказал спикер.

Он добавил, что российская армия безуспешно наступала в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки.

Согласно утреннему сведению Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 25 июля Силы оборонам продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

ВСУ преуспевают возле Андреевки на Бахмутском направлении. ФОТО: карта/DeepStateMap

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