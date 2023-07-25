ВСУ выбили россиян с позиций возле важного населенного пункта на Бахмутском направлении — Генштаб

Украинские военные ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
Силы обороны выбили оккупационные войска с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении.
Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев утром во вторник, 25 июля.
По его словам, украинские военные ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", — сказал спикер.
Он добавил, что российская армия безуспешно наступала в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки.
Согласно утреннему сведению Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 25 июля Силы оборонам продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Съемочная группа ТСН попала под обстрел! Кадры из-под Бахмута.
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