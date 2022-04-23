ВСУ выбили российских оккупантов из трех населенных пунктов Харьковской области – Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов поселки Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевской общины Харьковской области.

По словам Синегубова, Вооруженные силы провели успешную контратаку и выбили захватчиков из трех населенных пунктов Харьковской области. Также украинские военные закрепились в селах Безруки, Слатино и Прудянка.

"У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня длительные ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка по Дергачевскому направлению и закрепились на позициях!" – сказал в своем обращении Синегубов.

Впрочем, российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. За сутки оккупанты нанесли 56 ударов, как следствие — 19 раненых, 2 человека погибли.

По области Изюмское направление остается стратегической точкой. Украинские защитники продолжают удерживать оборонные рубежи.

Также Синегубов сообщил, что на сегодняшний день меняется время комендантского часа — с 19:00 до 5:00 часов утра.

"Мы встречались с представителями церквей, совместно решили, что ночных богослужений не будет! Мы не можем допустить скопления людей, безопасность – прежде всего", — добавил глава Харьковской ОВА.

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