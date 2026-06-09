ВСУ выбивают Чонгарский мост: почему он критически важен для РФ и что будет дальше

ВСУ бьют по Чонгарскому мосту

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Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Чонгарскому мосту. Последний удар произошел сегодня, 9 июня. Каковы последствия этих атак для россиян и вражеской логистики, чем атакуют ВСУ и что еще нужно знать — рассказываем в деталях.

Атаки ВСУ по Чонгарскому мосту

Силы обороны Украины ночью снова атаковали Чонгарский мост, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с Крымом. По информации российского «гауляйтера» Владимира Сальдо, в результате удара украинских БпЛА мост получил повреждения, а движение им полностью перекрыто. На месте происшествия работают профильные службы оккупантов.

Коллаборант призвал водителей использовать альтернативные маршруты через «Армянск» и «Перекоп». При этом Сальдо традиционно утверждает, что мобильные огневые группы и силы ПВО российских захватчиков будто бы сумели сбить более 20 беспилотников на подлете к мосту.

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Еще один удар по Чонгарскому мосту произошел 7 июня. Российские оккупанты временно остановили движение через так называемый «пункт пропуска „Джанкой“». Это произошло после ночной атаки беспилотников на мост в районе Чонгара.

Проезд автомобильного транспорта перенаправили через пункты «Армянск» и «Перекоп».

В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что этот мост является одним из ключевых логистических маршрутов между временно оккупированным Крымом и Югом Украины. Его повреждение создает новые существенные трудности для российских военных поставок.

Оккупационные власти вынуждены искать обходные пути.

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В то же время в Генеральном штабе ВСУ ситуацию официально не комментируют.

Чем бьют по Чонгарскому мосту

Чонгарский мост атаковали украинским ударным дроном «Бегемот». Он является новой серьезной угрозой для оккупантов, ведь имеет уникальную комбинированную боевую часть.

Как объяснил военный аналитик Алексей Гетьман, беспилотник несет 40 кг осколочно-фугасного и 30 кг термобарического заряда.

Осколочная часть предназначена для поражения живой силы, а термобарическая — выжигает кислород, заходит в щели и укрытия, после чего создает мощный удар, от которого крайне трудно укрыться.

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Отдельно эксперт прокомментировал специфику разрушения мостов, отметив, что полностью уничтожить такую прочную конструкцию сложно. По словам майора запаса, для полного обрушения необходимо поразить непосредственно опору моста и взорвать ее.

Для достижения такого результата лучше всего подходят мощные ракетные удары или работа диверсионных групп.

Последствия атак по Чонгарскому мосту

Экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал для «Київ24» о последствиях украинских атак по Чонгарскому мосту.

По его словам, удары по Чонгарскому мосту могут постепенно приблизить транспортный коллапс для российской логистики в Крыму.

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В частности, Силы обороны постепенно снижают возможности российской логистики, давят на Крымский мост и поражают железнодорожные паромы в Керченском проливе.

Сейчас у Украины есть ресурсы, чтобы продолжить такие масштабные удары по российской логистике во временно оккупированной Херсонской области и в Крыму.

Чем важен для оккупантов Чонгарский мост

Чонгарский мост — ключевой транспортный узел Юга Украины, соединяющий материковую часть Херсонской области со временно оккупированным Крымом. Это ряд инженерных сооружений через Сивашский залив, по которому могут двигаться как автомобили, так и поезда.

Чонгарские мосты расположены в поселке Чонгар Херсонской области. Сейчас эти территории Украины находятся под временной российской оккупацией. Эти мосты ведут к Джанкою в Крыму.

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Для россиян Чонгарские мосты являются основными логистическими узлами между материковой оккупированной частью Украины и Крымом. В Чонгарский комплекс входят железнодорожный мост и дамба в направлении Новоалексеевка — Джанкой, а также автомобильный мост (часть международной трассы E105) и неиспользуемый старый автомобильный мост.

Издавна этот маршрут используется как важный сухопутный маршрут в Крым. Во время Крымской войны этот мост играл ключевую роль в поставке провизии. ВСУ атакуют этот мост с 2023 года.

В начале полномасштабной войны этот мост был заминирован и должен был быть уничтожен.

Этот мост является кратчайшим и важнейшим путем обеспечения российской группировки на Запорожском направлении со стороны полуострова. Альтернативные поставки через Арбатскую стрелку или по суше через Мариуполь и Бердянск также регулярно оказываются под обстрелами.

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Удары по Чонгару напоминают тактику истощения врага у Антоновского моста, хотя эксперты отмечают, что для полной блокировки крымской логистики РФ необходимо уничтожение Крымского моста.

Армия РФ убегает из Кинбурнской косы

Напомним, российское военное командование приступило к выводу подразделений 337-го десантно-штурмового полка из Кинбурнской косы в Николаевской области.

По данным Института изучения войны (ISW) и партизанского движения «Атеш», причиной поспешного отступления стал логистический коллапс: ВСУ фактически отрезали оккупантов от поставок боеприпасов, топлива и пищи.

Оказавшись в изоляции под постоянными ударами украинских дронов, враг понес большие потери, а уцелевшие остатки десантников пытаются экстренно перебросить на Запорожское направление.

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Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин отметил, что пока не может официально подтвердить полный отход захватчиков, однако отметил, что украинская армия ведет планомерную работу по огневому контролю над линиями связи РФ, поэтому вытеснение врага логично.

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