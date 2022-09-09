ВСУ выгнали российские войска из Балаклеи: что об этом говорят у Путина

На вопрос российских пропагандистов, не озабочен ли Кремль ситуацией, что украинские защитники успешно деоккупируют населенные пункты Харьковской области, Песков посоветовал это спросить у коллеги из Министерства обороны РФ.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ – ред. ) Игорю Конашенкову", — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, у российских пропагандистов возникла паника из-за украинского контрнаступления в Харьковской области. Одна группа удивлена армией Украины и ищет оправдание провалам ВС РФ и называет это "спланированным уходом", другая - обвиняет свою армию в неумении воевать. У Зеленского считают, что подобными заявлениями Россия ищет "оправдание" так называемому "спланированному уходу" путинской армии.

Успешное контрнаступление - ВСУ уволили более 20 сел в Харьковской области

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