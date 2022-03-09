ВСУ выгнали российских оккупантов из города Дергачи на Харьковщине

Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля.
Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачев и полностью контролируют территорию.
Об этом сообщает глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.
"Там уже долгое время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага — 2 танка и 2 бронированных автомобиля. Наши украинские военные потери не понесли", — говорится в сообщении.
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