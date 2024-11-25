ВСУ выходят из двух "карманов"-ловушек на Кураховском направлении — эксперт

Принимаются меры, направленные на вывод украинских войск из двух "карманов", которые враг хотел превратить в ловушки.

На Кураховском направлении российские войска хотели превратить в ловушки участки возле населенных пунктов Катериновка и Юрьевка. Украинские войска выводятся из этих двух "карманов".

Об этом директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил в эфире "Еспресо".

На Кураховском направлении российские оккупанты проводят наступательные действия с севера, юга и востока.

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"Говоря об оккупации противником Катериновки, то этот населенный пункт был крайней точкой на востоке того "карманчика", где были еще Ильинка и Елизаветовка. А то, что захватчик захватил Катериновку, это означает, что наши войска осуществляют меры, связанные с отходом из этого "кармана", который сформировался к югу от Курахово", — рассказал Згурец.

Он отметил, что Юрьевка – расположенный к северу от Курахово населенный пункт, где армия РФ также пытается осуществить выход в село Сонцовка, а дальше – на Курахово.

"Участки достаточно рационально удерживаются украинскими защитниками, соответственно, проводятся меры, направленные на вывод войск из этих двух "карманов", которые враг хотел превратить в ловушки", – рассказал эксперт.

Напомним, начальник Генштаба ВСУ прокомментировал сложную ситуацию вокруг Курахово и заявил, что шанс на удержание города еще есть. По словам генерал-лейтенанта, "мы будем держать его столько, сколько сможем".

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