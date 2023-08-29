ВСУ "выкуривают" оккупантов из Токмака: местная "власть" уже убегает из города

Оккупационную власть временно захваченного Токмака на Запорожье уже вывозят в другие города.

Украинские военные "выкуривают окупантов из Токмака".

Об этом сообщил мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, почти ежедневная "бавовна" и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении "превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города в вполне фронтовой".

"Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля". По сообщениям жителей, местные оккупационные "власти" — на низком старте, их перевозят в другой город", — говорит Федоров.

Пока неизвестно, куда именно бегут российские оккупанты из города, но, по словам Федорова, и "глубокий тыл" не спасает рашистов от бавовны".

"Именно пушечное мясо "второй армии мира" не убегает, а увеличивается! Поэтому должны помогать нашим военным, чтобы они уверенно гнали врага подальше от Украины", — подчеркнул мэр оккупированного Мелитополя.

Напомним, российские оккупанты отступают в связи с прорывом Вооруженных сил Украины вражеской линии обороны на Запорожском направлении. Детали рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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