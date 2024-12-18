ВСУ выполняют на Курщине две задачи: как это помогает Силам обороны на других направлениях

ВСУ выполняют две задачи в Курской области: создание демилитаризованной зоны и отвлечение российских войск от других направлений.

Украина, по данным западных СМИ, потеряла около 50% контролируемых в Курской области территорий. Россия якобы на этом участке фронта имеет преимущество во всем. В то же время ВСУ продолжают выполнять поставленные командованием задачи в этом направлении.

Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан в комментарии "24 канала", отметив, что не корректно говорить о якобы потерянных украинскими силами территориях в Курской области. Украина совершает там действия, отвечающие определенному плану.

Две задачи

"Перед украинскими военными не стояла задача захвата российской территории и сейчас не стоит. Первая задача, которая там выполняется, – создание буферной демилитаризованной зоны", – объяснил военный эксперт.

Россияне, по его словам, еще добавили денацификацию – только уже их. Они ведь сами ликвидируют всю инфраструктуру в этой зоне авиационными бомбами, артиллерией и дальнобойными средствами поражения.

"Эта буферная зона на глубину примерно 30 километров создается усилиями обеих армий. А дальше – принятие решения по передвижению вдоль линии границы и образованию трансграничной области со стороны России, начиная от Беларуси и заканчивая рекой Оскол", – пояснил он.

Отметим, что Главнокомандующий Александр Сырский заявил 17 декабря, что россияне в значительной степени активизировались на территории Курщины, где они уже "третьи сутки" наступают. По его словам, они привлекают в боях подразделения армии КНДР, которые несут большие потери.

Также в Курской области выполняется вторая задача. Россияне там увеличили плотность войск и проводят наступательные действия – это была цель ВСУ, когда они заходили на Курщину.

"Нужно было заставить российское военно-политическое руководство перебросить на это направление десятки тысяч военных, которые не должны были попасть на Восточный фронт или оттуда были сняты", — отметил полковник ВСУ в запасе.

Сейчас украинские войска, по его словам, связали боями на Курщине более 50 тысяч оккупантов и 20 тысяч уже отодвигали. Эти 70 тысяч россиян не появились на Донецком фронте, а это значит, что украинские силы смогли умерить врага в районе Покровска, Курахового и Великой Новоселки. В противном случае оккупанты уже были бы в Павлограде.

Что дальше

"Далее это направление украинское командование может усилить резервами, которые, по мнению россиян могли наступать на Брянщину. И уже с Курщины они могут пойти в Брянске или Белгородскую области — опять же вдоль границы, протянувшейся на 600 километров", — предположил он.

Важно, чтобы там была создана зона безопасности, где не было бы никаких военных объектов.

"Все будет зависеть от решения, которое примет Россия. Если она остановит наступление на востоке и перебросит 50 тысяч резервов на Курщину, тогда ВСУ могут отойти на Белгородщину или на территорию Украины. Однако это тоже будет выполнение нашей задачи", – подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему началась операция в Курской области.