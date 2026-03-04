- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 2 мин
ВСУ выравнивают фронт на Гуляйпольском направлении: враг теряет плацдармы на западном берегу Гайчура
На Гуляйпольском направлении Силы обороны Украины имеют дополнительные успехи — отдельные участки фронта выровнены, а позиции противника на западном берегу реки Гайчур потеряны.
На Гуляйпольском направлении украинские подразделения продолжают контратаку и демонстрируют промежуточные результаты. По имеющейся информации, Силам обороны удалось добиться дополнительных тактических успехов, а на отдельных отрезках выровнять линию фронта.
Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .
В частности, противник упустил возможность удерживать плацдармы на западном берегу реки Гайчур. Именно эти рубежи ранее рассматривались врагом как база для флангового охвата Орехова и потенциального продвижения в направлении Вольнянского. В настоящее время эти позиции находятся под контролем Вооруженных Сил Украины, а линия боевого столкновения постепенно удаляется от опасных для украинской обороны участков.
Несмотря на то, что темпы операций в какой-то мере замедлились, контратакующие действия продолжаются. Дальнейшее развитие ситуации будет в значительной степени зависеть от возможности украинских сил приблизиться к Успеновке и осуществить ее охват.
В то же время, отмечается, что продвижение происходит большой ценой. Речь идет не о масштабном прорыве, а о занятии более выгодных оборонных рубежей, которые могут укрепить позиции украинских войск в дальнейшем.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в оккупированных Россией Олешках начался голод, город фактически оказался в блокаде.
Российские военные пытаются чаще атаковать украинские логистические каналы и проводить перегруппировку своих войск. Армия РФ предпринимает попытки наступления на Лиманском и Купянском направлениях фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Подразделения 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ провели успешную операцию на Александровском направлении и прорвали оборону русских войск.