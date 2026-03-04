ВСУ выравнивают фронт на Гуляйпольском направлении: враг теряет плацдармы на западном берегу Гайчура

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения продолжают контратаку и демонстрируют промежуточные результаты. По имеющейся информации, Силам обороны удалось добиться дополнительных тактических успехов, а на отдельных отрезках выровнять линию фронта.

Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .

В частности, противник упустил возможность удерживать плацдармы на западном берегу реки Гайчур. Именно эти рубежи ранее рассматривались врагом как база для флангового охвата Орехова и потенциального продвижения в направлении Вольнянского. В настоящее время эти позиции находятся под контролем Вооруженных Сил Украины, а линия боевого столкновения постепенно удаляется от опасных для украинской обороны участков.

Несмотря на то, что темпы операций в какой-то мере замедлились, контратакующие действия продолжаются. Дальнейшее развитие ситуации будет в значительной степени зависеть от возможности украинских сил приблизиться к Успеновке и осуществить ее охват.

В то же время, отмечается, что продвижение происходит большой ценой. Речь идет не о масштабном прорыве, а о занятии более выгодных оборонных рубежей, которые могут укрепить позиции украинских войск в дальнейшем.

Напомним, в оккупированных Россией Олешках начался голод, город фактически оказался в блокаде.

Российские военные пытаются чаще атаковать украинские логистические каналы и проводить перегруппировку своих войск. Армия РФ предпринимает попытки наступления на Лиманском и Купянском направлениях фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Подразделения 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ провели успешную операцию на Александровском направлении и прорвали оборону русских войск.