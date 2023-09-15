ВСУ вытеснили оккупантов с нескольких позиций и продвинулись у Бахмута — ISW

Также ВСУ добились неопределенных успехов вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Украинские Вооруженные силы вытеснили российскую оккупационную армию с позиций вблизи Миньковки, что в 15 километрах северо-западнее Бахмута Донецкой области, и Дубово-Василовки, которая расположена 6 километров северо-западнее Бахмута.

Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW)

Отмечается, что украинские силы обороны продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и вокруг Бахмута. Сообщается, что 14 сентября они продвинулись к югу от Бахмута.

Аналитики со ссылкой на Генштаб ВСУ информируют, что украинские силы достигли частичных успехов вблизи Бахмута, Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки. Кроме того, эчник Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что ВСУ вытеснили российские войска с позиций вблизи Миньковки и Дубово-Василовки.

В свою очередь, несколько российских "военкоров" утверждали, что украинские войска продвигаются вблизи Клищиевки и занимают районы на юго-западной окраине населенного пункта. Также российский военкор заявил, что ВСУ атаковали части 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ в районе Бахмута.

Карта боев ISW. Бахмут.

Украинский Генштаб и Минобороны констатировали, что украинские защитники продолжают постепенное продвижение по Мелитопольскому направлению, добавили в ISW.

Напомним, Генштаб утром 15 сентября сообщил, что ВСУ взяли Андреевку Донецкой области. Село расположено южнее Бахмута.

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