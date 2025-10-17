ВСУ вытесняют армию РФ в трех направлениях: Сырский сделал важное заявление

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил о важных успехах на фронте. По его словам, украинским защитникам удалось полностью остановить весенне-летнее наступление российских оккупантов, а на отдельных направлениях перейти к освобождению территорий, вытесняя врага с украинской земли.

Об этом он написал в Facebook.

Как отметил главнокомандующий, несмотря на сложную ситуацию на поле боя, российские войска не могут добиться никаких значительных стратегических успехов. Планы Кремля по захвату критически важных населенных пунктов провалились.

Украинские воины продолжают наносить врагу сокрушительные потери. По словам главнокомандующего, только за сентябрь российская армия потеряла:

Личный состав: 29 000 военных

Танки: 70 единиц

Боевые бронированные машины: 65 единиц

Артиллерийские системы: более 1050 единиц

Кроме того, с начала 2025 года Силы обороны пленили 2060 российских военнослужащих, что свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии в рядах противника.

Сырский подтвердил, что украинские силы не только держат оборону, но и активно действуют по нескольким направлениям. В настоящее время идет вытеснение захватчиков из Сумской и Донецкой областей.

Отдельно главнокомандующий отметил, что у ВСУ есть «немалые достижения в восстановлении контроля над населенными пунктами в Запорожской области».

Он добавил, что украинцы продолжают уничтожать планы врага, применяя асимметричную тактику, чтобы нивелировать преимущество окупантов в количестве личного состава и вооружения.

Напомним, накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о возможном принятии уже 17 октября решения о временном прекращении боевых действий. По его словам, такой «тихий период» необходим для ремонта двух поврежденных линий электропередачи, ведущих к оккупированной Запорожской АЭС.