ВСУ вытесняют оккупантов на некоторых направлениях в Харьковской области, Изюм остается критической точкой — ОГА

В течение суток военные захватили много вражеской техники.

Возле Изюма Харьковской области ведутся ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, эта точка на карте до сих пор остается критической: "Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои".

Между тем Вооруженные Силы Украины держат свои позиции и ведут операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений.

За сутки в Харьковском районе ВСУ захватили большое количество российской техники, отметил председатель ОГА. В частности, средства радиоэлектронной борьбы. "Теперь все это послужит нашим Вооруженным Силам. Также украинские военные ликвидировали еще один российский самолет и беспилотник", — говорится в сообщении Синегубова.

Как сообщалось, армия Российской Федерации выпустила две крылатели ракеты по городу Люботин в Харьковской области. Один человек погиб. Кроме того, в результате обстрелов оккупантов пострадали. За прошедшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области.

Читайте также: