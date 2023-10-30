ВСУ вытесняют россиян в районе Вербового, а РФ опрокидывает силы в Бахмут — Генштаб

Вооруженные силы Украины вытесняют российскую оккупационную армию в районе Вербового Запорожской области. Также украинские защитники имеют успехи к востоку от Клищиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, захватчики опрокидывают в район Бахмута новые резервы.

Об этом сообщил во время телемарафона спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

На Бахмутском направлении силы обороны продолжают ведение наступательных действий к югу от Бахмута. Украинские защитники имеют успехи восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки. Россияне несут потери, а потому перебрасывают на это направление дополнительные подразделения.

"Оккупанты предприняли более 50 неудачных попыток на прошлой неделе восстановить утраченное положение в этих районах, а также в районах Богдановки, Хромового и Ивановского", — рассказал представитель Генштаба.

В Мелитопольском направлении Силы обороны также продолжают ведение наступательной операции. ВСУ "шаг за шагом вытесняют врага в районе Вербового".

В Авдеевском направлении армия РФ продолжает наступательные действия в районе Авдеевки. Там в течение недели оккупационные войска предприняли более 80 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Северного, Невельского и Первомайского Донецкой области.

Напомним, аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ возле Бахмута. Да, украинские войска продвинулись под мифом за железнодорожный путь.

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