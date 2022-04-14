ВСУ взорвали мост с российской техникой, которая направлялась на Харьковщину (фото)

Операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели.
Группа Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взорвала мост с российской техникой, которая направлявлялась в Изюм Харьковской области.
Об этом 14 апреля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Известно, что украинские защитники обнаружили бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и три Урала оккупантов, двигавшихся на усиление своей группировки. ВСУ установили маршрут вражеской колонны, осуществили доразведку и определили место установки зарядов.
"Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага, который, ничего не подозревая, ехал навстречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили согласно определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну", — сказали в Генштабе.
Взорвав мост с россиянами, операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели. После этого дело завершили бойцы из Сил обороны Украины.
Напомним, на границе Украины с Беларусью на блокпостах оккупанты пугают людей нападением Украины. Россияне и полиция РБ просматривают телефоны.
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