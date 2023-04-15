ВСУ взрывчаткой из дронов уничтожили зенитную установку оккупантов (видео)

Воины ВСУ обнаружили позиции российской зенитной установки и атаковали ее с дронов, в результате чего она получила существенные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Враг пытался спрятать зенитную установку, но благодаря вам у нас есть дроны для разведки и поражения", — говорится в сообщении.

Украинские военные обнаружили скрытую зенитную установку оккупантов и начали сбрасывать на нее взрывчатку.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 460 оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла 181 550 солдат.

Читайте также: