Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ взрывчаткой из дронов уничтожили зенитную установку оккупантов (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
375
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ взрывчаткой из дронов уничтожили зенитную установку оккупантов (видео)

Фото: скриншот с видео

Зенитная установка противника получила значительные повреждения.

Воины ВСУ обнаружили позиции российской зенитной установки и атаковали ее с дронов, в результате чего она получила существенные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Враг пытался спрятать зенитную установку, но благодаря вам у нас есть дроны для разведки и поражения", — говорится в сообщении.

Украинские военные обнаружили скрытую зенитную установку оккупантов и начали сбрасывать на нее взрывчатку.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 460 оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла 181 550 солдат.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
375
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация